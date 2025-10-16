Haberler

Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı: 4 Kurşunla Yaralandı

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 çocuğunu okula götürmek için otomobiline binen okul müdürü F.Ö., bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Müdür, bacağı ve kolundan toplamda 4 kurşunla yaralanırken, saldırganın 17 yaşındaki kantinci oğlu olduğu belirlendi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürünün bacağı ve koluna 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. İçeride kalan bir kurşunun çıkartılması için ameliyata alınacak müdürü vuran kantincinin 17 yaşındaki oğlu aranıyor.

Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana gelen olayda, Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere 3 çocuğuyla birlikte evinden çıktı. Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 4 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö. sol bacağına 3 ve sol koluna ise 1 kurşun isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan müdürün, sol dizine saplanıp içeride kalan tek kurşunun çıkartılması için öğleden sonra ameliyata alınacağı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kantincinin 17 yaşındaki oğlu K.K.'nın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganın babasının bir süre önce okul müdürüyle kantin sözleşmesi yüzünden tartışma yaşadığı, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu davada kantincinin ceza aldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
