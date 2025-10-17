Haberler

Denizli'de Okul Müdürü Silahla Yaralandı, 3 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de 19 Mayıs İlkokul Müdürü F.Ö. sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula gitmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından yaralayan K.K. ile kaçmasına yardım eden 2 şüpheli hızla yakalandı.

Denizli'de hakkında şikayetçi olan okul müdürünü silahla yaralayan şahıs, olayın görüntülerini çeken ve kaçmasına yardım eden 2 arkadaşı ile birlikte yakalandı.

Denizli'de 16 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda, 19 Mayıs İlkokul Müdürü F.Ö. sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula gitmek için aracına yöneldiği esnada yanına gelen kantin işletmecisinin oğlu tarafından silahla vurulmuştu. Çocuklarının gözü önünde okul müdürünü silahla yaralayan K.K.'nın (17) kendisini bir arkadaşına video kaydına aldırdığı ortaya çıkmıştı. Okul müdürünü silahla yaralayan K.K. ve ona yardım eden şahısların yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde polis ekipleri, video kaydını çeken kişinin A.Ç. (18), şüpheli K.K.'nın kaçmasına yardım edenin ise U.A. (17) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından kimlikleri belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yürütülen titiz ve geniş çaplı araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren, beraber hareket edip olayı video kaydına alan ve olay yerinden kaçmalarına yardım eden toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
