Haberler

Denizli'de Nişanlı Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Nişanlı Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 21 gün önce nişanlanan 31 yaşındaki Burak Oymak, annesi tarafından hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Oymak'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Denizli'de 21 gün önce nişanlanan genç, köyden dönen annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 gün önce nişanlanan 31 yaşındaki Burak Oymak'ın annesi önceki gün memleketi Çardak ilçesine gitti. Çardak ilçesine gittikten 1 gün sonra tekrar evine dönen anne oğlu Burak Oymak'ı hareketsiz halde buldu. Annenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi tamamlanan Burak Oymak ambulans Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Burak Oymak kurtarılamadı. Burak Oymak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Burak Oymak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

İşte Özgür Özel'in kurmay kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.