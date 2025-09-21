Denizli'de Nişanlı Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de 21 gün önce nişanlanan genç, köyden dönen annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 gün önce nişanlanan 31 yaşındaki Burak Oymak'ın annesi önceki gün memleketi Çardak ilçesine gitti. Çardak ilçesine gittikten 1 gün sonra tekrar evine dönen anne oğlu Burak Oymak'ı hareketsiz halde buldu. Annenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi tamamlanan Burak Oymak ambulans Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Burak Oymak kurtarılamadı. Burak Oymak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Burak Oymak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. - DENİZLİ