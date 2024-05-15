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Denizli'de Narkotik Timleri 29 Ayrı Operasyonda 60 Şüpheli Yakaladı

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Denizli'de Narkotik timleri tarafından gerçekleştirilen 29 ayrı operasyonda 60 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Denizli'de narkotik timleri 29 ayrı operasyonda yakaladığı 60 şüphelinin üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerinin üzerinden TL, dolar ve avronun yanı sıra İsviçre frangı da ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik timleri kent genelinde 29 ayrı operasyonda 60 şüpheliyi gözaltına aldı. Farklı zaman dilimlerinde gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 5 bin 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, bin 351 adet sentetik ecza hap, 333 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 47 gram kokain, 4 gram mdma extacy ham maddesi, 4 adet hassas terazi, 3 adet makas, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet malzeme paketlemede kullanılan ambalaj makinesi, 1 adet tabanca, 50 adet fişek, 83 bin 670 TL, 3 bin 970 Euro, 300 dolar, 250 İsviçre frangı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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