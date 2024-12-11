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Denizli'de Narkotik Operasyonu: 330 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Denizli'de Narkotik Operasyonu: 330 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Denizli'de narkotik timlerinin takibi sonucu durdurulan bir otomobilde 5 parça halinde 330 gram metamfetamin bulundu. 3 şahıstan biri serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.

Denizli'de narkotik timlerinin takibi sonucunda yakalanan ve aranan otomobilde zulalanmış 5 parça halinde metamfetamin ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğüne bağlı timler kentte zehir tacirliği yapan 3 şahsın içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Şüpheli şahısların üzerinde ve narkotik madde arama köpeği ile araçta yapılan aramalarda direksiyon kutusu içerisine zulalanmış 5 parçadan oluşan 330 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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