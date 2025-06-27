Denizli'de Narkotik Operasyonu: 290 Kök Hint Keneviri ve 904 Gram Esrar Ele Geçirildi

Denizli'de Narkotik Operasyonu: 290 Kök Hint Keneviri ve 904 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Denizli'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, evin bahçesinde yetiştirilen 290 kök Hint keneviri ile 904 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de polisin düzenlediği narkotik operasyonunda, evin bahçesinde ekili 290 kök Hint kenevir bitkisi, 904 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan planlı, takip ve projeli çalışmalar kapsamında yapılan operasyonunda, 5 parça halinde 904 gram esrar maddesi, 290 kök ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi bulundu. Ayrıca yapılan incelemelerin ardından uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Yapılan operasyonda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ve "İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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