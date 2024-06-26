Denizli'de Nakliye Firmasıyla Anlaşan Kadının Eşyaları Sokakta Kaldı

Denizli'de evini Antalya'ya taşımak için bir nakliye firmasıyla anlaşan kadın, eşyalarının taşınacağı sırada arttırılan ücreti kabul etmeyince eşyaları sokak ortasında kaldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan bir kadın Antalya'ya taşınmak için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Nakliye firmasının sahibinin oğluyla fiyatta anlaşan kadının eşyaları akşam saatlerinde taşınmaya başlandı. Taşıma sırasında oğlunun anlaştığı fiyatı öğrenen ve kabul etmeyen baba, kadından daha fazla para talep etti. Anlaşılan fiyatın üzerinde para veremeyeceğini belirten kadın neye uğradığını şaşırdı. Büyük kısmı evden çıkarılarak araca yüklenen eşyaları nakliyeci baba tarafından araçtan geri indirildi. Kadın mağdurun durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Baba ve oğlu polis merkezine götürülürken, talihsiz kadının eşyaları ise sokak ortasında kaldı. - DENİZLİ