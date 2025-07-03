Denizli'de Müstakil Evde Yangın Paniği

Denizli'de Müstakil Evde Yangın Paniği
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Çivril ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Çimen'e ait evde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi ev halkı ve mahalle sakinleri yaparken rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun duman ve alevlerle mücadele eden itfaiye ekipleri yangının büyümesi ve yan tarafta bulunan diğer evlere sıçramasını engellerken mahalle sakinleri de bahçe hortumları ile alevlere müdahale etti. Yangın, uzun ve yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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