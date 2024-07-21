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Denizli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni ise soruşturuluyor.

Denizli'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev ise küle döndü.

Yangın, Tavas ilçesinin Kızılcabölük mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yanan evi söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye birçok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev ise küle döndü. Yangının kesin çıkış nedeninin ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar neticesinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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