Denizli'de Motosikletli Yunus Timleri Sahte Bandrollü Alkol ve Uyuşturucu Yakaladı

Denizli'de motosikletli yunus timlerinin kent genelinde yaptığı şok uygulamalarda, sahte bandrollü alkol ve uyuşturucu madde yakaladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar sırasında durumundan şüphelenilen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Aynı zamanda şüpheli hareketler sergileyen şahısların üst ve araç aramaları yapıldı. Bu kapsamda yapılan aramalarda D.Ç'nin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, H.T. isimli kadının üzerinden 6 parça halinde 6,1 gram metamfetamin, 2 parça halinde 1,1 gram eroin, 3 adet reçeteli hap yakalanırken, 4 farklı dosyadan arandığı tespit edildi. Ayrıca bir şahsın üzerinden de 186 adet reçeteli hap ve 1,7 gram eroin ele geçirilirken, bir şahsın üzerinden de 8 adet sahte bondrollü kaçak alkol yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ