Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza
Denizli'de bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki bir otomobile ayağıyla müdahale ederek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine, emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücüye toplam 2 bin 482 lira para cezası uygulandı.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) üzerinden görüntüleri incelemeye aldı. Gümüşçay Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobile ayağıyla müdahale ettiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmada, sürücünün D.A. olduğu belirlendi. İncelemenin ardından D.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ve "Trafik güvenliği ile ilgili yükümlülüklere uymamak" maddelerinden toplam 2 bin 482 lira idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

