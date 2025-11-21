Denizli'de Motosiklet Sürücüsü Gizli Plaka ile Kırmızı Işık İhlalinde Bulundu

Denizli'de ceza yememek için yaptığı düzenekle gizlenebilen plaka yapan motosiklet sürücünün uyanıklığı pahalıya mal oldu. Ceza gelmeyeceğini düşünerek kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, başka bir motosikletinin kask kamerası sayesinde yakalandı.

Denizli'de bir motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçip plakasını gizlediği anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı tarafından "pes artık" yorumlarıyla paylaşılan görüntüler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini de harekete geçirdi. Kısa sürede kimliği belirlenen sürücünün, plakasını görünmez hale getirmek için özel bir aparat kullandığı tespit edildi.

Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü, ekipler tarafından yakalanarak gerekli işlemler için karakola götürüldü. Yapılan işlemde sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5.976 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün gizlediği plaka yeniden motora sabitlendi. - DENİZLİ