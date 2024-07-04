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Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce otomobile çarptı, ardından şarampole devrildi.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet önce karşı şeritten gelen otomobile çarptı, ardından şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi Manisa - Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen L.A., idaresindeki 7615 MPP plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden turist, karşı şeritten gelen Ö.Ç, yönetimindeki 20 AND 914 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü L.A, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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