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Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ölümden Döndü

Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ölümden Döndü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonuna giriş yaparken motor yağını fark etmeyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücü, çevredeki araçların yanından geçerken ölümden döndü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Denizli'de akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen motosiklet sürücüsü, yola dökülen motor yağını fark etmeyince direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Akan trafikte motosikletten savrulan sürücü, ölümden döndü.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - İzmir karayolu güzergahında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, benzin almak için anayol üstünde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonuna giriş yapmak istedi. Bu esnada yola dökülen motor yağını fark etmeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Kazanın meydana geldiği anlarda akan trafiğin içindeki araçlar, düşen sürücünün hemen yanından geçerek büyük bir tehlikeye neden oldu.

Ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücüsü, çevredeki diğer araçların çarpmasından kıl payı kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, tedavi altına alınmak üzere en yakın hastaneye sevk edilirken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Benzer kazaların önüne geçebilmek için sürücüleri zemin şartlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan yetkililer, yollarda yağ birikintisi gibi unsurlara karşı hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Pamukkale denizli 3-sayfa Yaşam

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