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Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Kask Takmadığı İçin Hayatını Kaybetti

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Denizli'de motosiklet sürücüsü kaza sonucu başını kaldırım taşına çarparak hayatını kaybetti. Genç sürücünün kaza anında kask takmadığı belirlendi.

Denizli'de kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü başını kaldırım taşına vurarak hayatını kaybetti. Genç sürücünün kaza anında kafasında kask bulunmadığı belirlendi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berkay Gökgürler (18) 20 ALN 601 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, önündeki kamyoneti geçmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gökgürler, motosikletten savrularak kafasını kaldırım taşına çarptı. Motosiklet ise metrelerce ileriye savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Gökgürler'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde ehliyetsiz olduğu anlaşılan genç motosiklet sürücüsünün kaza anında da kafasında kask bulunmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcı tarafından yapılan çalışmaların ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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