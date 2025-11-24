Haberler

Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolsüz çıkan bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası bilinmeyen otomobilin kontrolsüz bir şekilde çıkması sonucu seyir halindeki Murat Can Akyol idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Murat Can Akyol'a olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Akyol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akyol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
