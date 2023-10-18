Denizli'de motokuryerler ile dönerci arasında park yeri anlaşmazlığı: 2 kurye yaralandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motokuryerler ile dönerci arasında park yeri anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışmada 2 kurye yaralandı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; paket siparişi hizmeti veren firmalarda çalışan motokuryeler ile motosikletlerini park ettikleri noktanın karşısında faaliyet gösteren dönerci arasında park yeri anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kuryeler, noktanın tüm firmaların ortak bekleme alanı olduğunu iddia ederken; işletme sahipleri ise çalışanlardan motosikletlerini başka bir yere park etmelerini istedi.

Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Y.K. ve O.K. isimli motosikletli kuryeler, ellerinden hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayla ilgili olarak işletme sahipleri ve motokuryelerin ifadelerine başvurulurken; yaralamayı olayının şüphelisi olduğu iddia edilen E.Ş.'nin arandığı bildirildi. - DENİZLİ