Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Modifiyeli Araçlara Yönelik Uygulama: 517 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de vatandaşların yoğun ihbarı üzerine modifiyeli, yüksek sesli müzik yayını yapan ve abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 517 sürücüye 1 milyon 361 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Denizli'de vatandaşların yoğun ihbarı üzerine modifiyeli, yüksek sesli müzik yayını yapan ve abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 517 sürücüye 1 milyon 361 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler abartı egzozlu motosikletler, ses sistemi ve cam filmi ile modifiye edilmiş araçlara yönelik vatandaşlar tarafından gelen yoğun ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan uygulamalarda abartı egzoz, modifiyeli ve yüksek sesli müzik yayını yapan 821 motosiklet, 476 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda 34 motosiklet ve araç sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmaktan, 21 sürücüye araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapmaktan, 37 sürücüye uygunsuz cam filmi kullanmaktan, 47 sürücüye yüksek sesli müzik yayını yapmaktan, 21 sürücüye ışık donanımına uygunsuz araç kullanmaktan, 46 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 32 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 34 sürücüye zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanmaktan 14 sürücüye şerit ihlalinden, 42 sürücüye plaka takmamaktan, 138 motosiklet sürücüsüne kasksız motosiklet kullanmaktan, 17 sürücüye ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan, 18 sürücüye ise motosikleti kaldırımda kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 517 sürücüye 1 milyon 361 bin 500 TL cezai işlem uygulanırken, 193 motosiklet ve araç trafikten men edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Abartı egzoz, yüksek sesle müzik ve çevreye rahatsız edecek şekilde motosiklet kullanan ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik uygulama ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa denizli trafik Spor Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Türkler ne zaman Müslüman oldu? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kura çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu?
title