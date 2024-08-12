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Denizli'de Modifiyeli Araçlara Yönelik Uygulama: 348 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Denizli'de vatandaşların yoğun ihbarı üzerine modifiyeli, yüksek sesli müzik yayını yapan ve abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 348 sürücüye 978 bin 126 TL para cezası uygulandı.

Denizli'de vatandaşların yoğun ihbarı üzerine modifiyeli, yüksek sesli müzik yayını yapan ve abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 348 sürücüye 978 bin 126 TL para cezası uygulandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler abartı egzozlu motosikletler, ses sistemi ve cam filmi ile modifiye edilmiş araçlara yönelik vatandaşlar tarafından gelen yoğun ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan uygulamalarda abartı egzoz, modifiyeli ve yüksek sesli müzik yayını yapan 644 motosiklet, 282 araç kontrol edildi. Uygulamalarda 38 motosiklet ve araç sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmaktan, 16 sürücüye araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapmaktan, 17 sürücüye uygunsuz cam filmi kullanmaktan, 27 sürücüye yüksek sesli müzik yayını yapmaktan, 26 sürücüye ışık donanımına uygunsuz araç kullanmaktan, 29 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 21 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 9 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanmaktan 10 sürücüye şerit ihlalinden, 31 sürücüye plaka takmamaktan, 75 motosiklet sürücüsüne kasksız motosiklet kullanmaktan, 14 sürücüye ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan, 16 sürücüye ise motosikleti kaldırımda kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 348 sürücüye 978 bin 126 TL cezai işlem uygulanırken, 176 motosiklet ve araç trafikten men edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Abartı egzoz, yüksek sesle müzik ve çevreye rahatsız edecek şekilde motosiklet kullanan ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik uygulama ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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