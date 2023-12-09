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Denizli'de Mobil Göç Noktasında Düzensiz Göç Denetimleri Devam Ediyor

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Denizli'ye de kurulan Mobil Göç Noktasında düzensiz göç ile mücadeleye yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Denizli ili genelinde düzensiz göç ile mücadele kapsamında sahada etkin şekilde çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği açıklandı. Denizli'nin düzensiz göç ile mücadelesi kapsamında, düzensiz göçmenlerin tespiti Mobil Göç Noktasında bulunan Mobil Göç Aracında yapılıyor. Yasal kalışı olmayan yabancı uyruklu şahıslar tespit edilerek, sınır dışı işlemleri başlatılıyor. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Denizli'ye de kurulan Mobil Göç Noktasında düzensiz göç ile mücadeleye yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Denizli ili genelinde düzensiz göç ile mücadele kapsamında sahada etkin şekilde çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği açıklandı.

Denizli'nin düzensiz göç ile mücadelesi kapsamında, düzensiz göçmenlerin tespiti Mobil Göç Noktasında bulunan Mobil Göç Aracında yapılıyor. Yasal kalışı olmayan yabancı uyruklu şahıslar tespit edilerek, sınır dışı işlemleri başlatılıyor. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Denizli Göçmen 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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