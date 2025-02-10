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Denizli'de Miniklere Trafik Bilinci Eğitimi

Denizli'de Miniklere Trafik Bilinci Eğitimi
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 22 okulda 3.366 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi vererek, çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Eğitimler, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmelerine yardımcı olacak.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, miniklere trafik bilinci kazandırılıyor. Polis trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, 22 okulda 3 bin 366 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitimler düzenledi. Bu kapsamda Güney, Sarayköy, Honaz, Babadağ ve Buldan ilçelerindeki 22 okulda, 3.366 ilkokul öğrencisine trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerde, Trafik Eğitim Parkuru Brandası kullanılarak çocuklara trafik kuralları uygulamalı şekilde anlatıldı. Küçük yaşta verilen eğitimlerin, ilerleyen yıllarda daha bilinçli yayalar ve sürücüler yetişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Öte yandan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmesi için benzer eğitim faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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