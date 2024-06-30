Üye Girişi
Haberler

Denizli'de minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 8 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen araçta 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen araçta 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre: sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Takla atan araca gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Acıpayam ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan personeli taşıdığı öğrenilen servis aracında bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralanan personelden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 8 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Denizli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title