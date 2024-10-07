Denizli'de Merve Acar Cinayetine İlişkin Davada Karar Açıklandı

Denizli'de çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken öldürülen kasiyer Merve Acar cinayetine ilişkin açılan davada karar açıklandı. Merve'nin doğum gününden bir gün sonra görülen karar duruşmasında 7 sanık ceza alırken, mahkeme heyeti pişmanlık göstermeyen sanıklar için indirim hakkını kullanmadı.

20 Ağustos 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkta buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse Simay K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., elindeki bıçakla Yusuf S.'yi elinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak parkın karşısındaki markete sığındı. Kız arkadaşı Buse Simay K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar (25) ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı eniştesinin marketine sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Acar'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, Yusuf S.'ye 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18)ve Yusuf S.'nin kız arkadaşı Buse Simay K. (20) için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

Sanıkların hepsi ceza aldı

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6. Duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti öncelikle sanıkları ardından sanık avukatlarının savunmasını aldı. Yusuf S. (20), medyanın konu üzerinde çok durduğunu, ailesi ve eğitim gören kardeşinin bu nedenle zorluk yaşadığını belirterek olaya ilişkin yayın yasağı talebinde bulundu. Savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını ifade etti. Daha sonra verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Tüfeği ateşleyen Yusuf S. hakkında, Merve Acar'a karşı işlediği suçtan dolayı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, akrabası Hasan S.'ye yönelik işlediği suçtan ise 13 yıl hapis cezası kararı verildi. Diğer sanıkları Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21) ve Yusuf S.'nin kız arkadaşı Buse Simay K. (20), Hasan S.'ye yönelik işlenen suçtan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir önceki celsede, tüfek ateşlenmesinden önce olay yerinden kaçtığı belirlendiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolga G. (18) ise kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti pişmanlıklarını yetersiz buldu

Kararın ardından mahkeme heyeti sanıkların son duruşmada pişman olduklarını söylemelerinin yetersiz olduğunu, olay sebebiyle ilk andan itibaren bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle verilen cezalarda indirim hakkı kullanmadığını beyan etti. Sanıkların daha önceki suçlardan aldıkları ve ertelenen cezaların açıklanması içinde ihbarda bulunulmasına karar verilmesinin ardından duruşma sona erdi. - DENİZLİ