Denizli'de Market Sahibi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir market sahibi pompalı tüfekle öldürüldü, bir kişi de yaralandı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 28 yaşındaki market sahibi Merve Acar'ın pompalı tüfekle öldürülmesi, bir kişinin de yaralanması olayının güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Kayıtlarda, elinde pompalı tüfek bulunan Yusuf S'nin (26), bir grup şüpheliyle, kadın bir müşterinin de olduğu markete girmeleri yer alıyor.

Kayıtlarda, cep telefonuyla yardım çağırmak istediği anlaşılan Merve Acar'ın vurulduğu, kadın müşterinin Acar'a yardım etmeye çalıştığı, Yusuf S'nin asıl hedef aldığı kuzeni Hasan S'nin de bu sırada vurulup düştüğü ve üzerine rafların devrildiği görülüyor.

Olayın ardından 7 şüphelinin uzaklaştığı görülen kayıtlarda, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 2 yaralıya müdahale etmesi de yer alıyor.

Olay

Denizli'de 20 Ağustos'ta Hasan S. ile amcasının oğlu Yusuf S, "kız meselesi" yüzünden Kayhan Mahallesi'ndeki parkta tartışmıştı.

Hasan S, kuzeni ile arkadaşları Emircan U, Muhammet S, Furkan A, İsmail B, Tolga G. ve Buse K'den kaçıp yakınlardaki markete sığınmıştı.

Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S'nin ateş etmesi sonucu kuzeni yaralanmış ve market sahibi Merve Acar hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.