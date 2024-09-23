Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Maden Mühendisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Denizli'de Maden Mühendisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de, çalıştığı maden ocağına giden 33 yaşındaki maden mühendisi Süleyman Talha Aktaş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de çalıştığı maden ocağına giden 33 yaşındaki maden mühendisi, geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetti.

Kaza, Tavas ilçesi Hırka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çalıştığı Kale ilçesinde faaliyet gösteren madene gitmek için sabah saatlerinde Denizli kent merkezinden yola çıkan Süleyman Talha Aktaş (33), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aktaş'ın kontrolü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aktaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adliye tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik denizli 3-sayfa Sağlık trafik Maden Kaza

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Karadut dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Karadut dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });