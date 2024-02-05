Denizli'de Maç Çıkışı Tartışma Sonucu Bıçaklanan Genç Baba Hayatını Kaybetti

Denizli'de maç çıkışı kardeşi ve babasının gözünün önünde tartıştığı kişiler tarafından darp edilerek bıçaklanan genç baba, 23 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 14 Ocak 2024 tarihinde Denizli Atatürk Stadyumu girişinde meydana gelmişti. Evli ve 7 aylık bir çocuk babası Yasin Karaobalı (30), babası Şenol Karaobalı ve kardeşi Hüseyin Karaobalı ile Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Denizlispor- Amedspor maçını izledi. Maç sonu stattan çıktıktan sonra araçlarına doğru ilerleyen Karaobalı ailesi ile stadyumun çıkış kapısında bekleyen B.Y. (26) ve arkadaşları arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre B.Y. ve arkadaşlarının, "Ne bakıyorsun, düzgün yürüyün" şeklinde laf atması üzerine iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kalabalık grup halinde aileye saldıranlar, Yasin Karaobalı'nın yere düştüğü esnada bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yasin Karaobalı, ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından tedavisine özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde devam eden Yasin Karaobalı, 23 gün sonra bugün doktorlarının tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - DENİZLİ