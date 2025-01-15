Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma okkalı zam! İşte yeni tarife
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Adana'da üç kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Denizli'de Lüks Araçla 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Denizli'de Lüks Araçla 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, 5 kilogram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Denizli'de polis ekiplerinin lüks araca düzenlediği operasyonda, 5 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Piyasaya sürülemeden ele geçirilen uyuşturucu maddenin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen araştırmalarda, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinildi. İstihbari ve teknik takibi tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Plakası tespit edilen VIP araç, Denizli girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar ve kullandıkları lüks araç içerisinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli polisinin başarılı operasyonuyla piyasaya sürülemeden yakalanan uyuşturucu maddenin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
img

MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Örgütün kilit ismi öldürüldü
img

Fransız askerler ordunun sırrını yanlışlıkla ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Partnerinin kucağına oturdu: İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor

İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam

Son Dakika Haberleri

TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİNE ZAM! Taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul taksi açılış ücreti! Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.