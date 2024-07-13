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Denizli'de lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulanan lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesinde bulunan lokantadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, saat 22.00 saatlerinde meydana geldi. Yangın nedeniyle lokantanın bacasından çıkan dumanlar büyük paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekiplere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürmeye başardı. Yangında herhangi yaralanan kimse olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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