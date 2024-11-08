Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Lidya Dönemine Ait Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklama

Denizli'de Lidya Dönemine Ait Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Lidya dönemine ait altın mücevherler ele geçirildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda Lidya dönemine ait yüzlerce yıllık altın lüpeler, kolye ve saç iğnesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işledikleri belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eşzamanlı operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyon neticesinde M.Ö. 4 yüzyılda Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 adet altın küpe, 1 adet altın saç iğnesi ile 1 adet altın kolye ucu ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini %44'e yükseltti

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.