Haberler

Denizli'de Kum Ocağından 370 Bin TL Çalan Hırsızlar Yakalandı

Denizli'de Kum Ocağından 370 Bin TL Çalan Hırsızlar Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kum ocağından 370 bin TL çalan hırsızlar, jandarmanın özel dedektifleri JASAT tarafından kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Denizli'de kum ocağının güvenlik kamera açılarını değiştirerek 370 bin TL nakit parayı çalan hırsızlar jandarmanın dedektifi JASAT tarafından yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kum ocağından hırsızlık ihbarı üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler camı kırarak girdikleri işyerinde tanınmamak için kamera açılarını da değiştirdikleri tespit edildi. 370 bin TL nakit parayı çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı.

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi. JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile iki şüpheli şahsa eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan H.K., ve Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı

Cenaze törenine ortalık fena karıştı: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.