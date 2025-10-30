Denizli'de Kum Ocağından 370 Bin TL Çalan Hırsızlar Yakalandı

Denizli'de kum ocağının güvenlik kamera açılarını değiştirerek 370 bin TL nakit parayı çalan hırsızlar jandarmanın dedektifi JASAT tarafından yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kum ocağından hırsızlık ihbarı üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler camı kırarak girdikleri işyerinde tanınmamak için kamera açılarını da değiştirdikleri tespit edildi. 370 bin TL nakit parayı çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı.

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi. JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile iki şüpheli şahsa eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan H.K., ve Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ