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Denizli'de Kültürel Varlık Kaçakçılığına Operasyon

Denizli'de Kültürel Varlık Kaçakçılığına Operasyon
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Denizli'de düzenlenen operasyonda, Bizans, Roma ve Hellenistik dönemlerine ait 220 tarihi obje ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bizans, Roma ve Hellenistik dönemlerine ait olduğu tespit edilen 220 adet gümüş ve bronz tarihi obje ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık yapan şahıslara yönelik mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde, 2 şüpheli şahıs yakalanırken Roma, Bizans ve Hellenistik dönemlerine ait olduğu tespit edilen 220 adet gümüş ve bronz obje ile 2 adet dedektör ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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