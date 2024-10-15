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Denizli'de Konuttan Yağma Suçundan 22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Denizli'de Konuttan Yağma Suçundan 22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Denizli'de, konuttan birden fazla kişiyle yağma suçundan 22 yıl 61 ay hapis cezası olan bir şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Denizli'de birden fazla kişiyle konuttan yağma suçundan 22 yıl 61 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında konutta birden fazla kişiyle yağma suçundan hakkında 22 yıl 61 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Yapılan incelemeler ve işlemlerin ardından şahıs cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü denizli

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