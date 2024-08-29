Denizli'de kontrolsüz kavşakta önlem talebi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi sakinleri, sık sık kazaların yaşandığı kontrolsüz kavşakta önlem alınmasını talep etti.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde Orhan Gazi Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, geçiş üstünlüğü anlaşmazlığı nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Ölüm ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, büyük korku yaşayan kazazedelerin imdadına gürültüyü duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri yetişti. Her iki araçta da büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada şok geçiren sürücü ve yolculara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Orhan Gazi Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta sık sık kazaların yaşandığına işaret eden Adalet Mahallesi sakinleri, daha üzücü kazaların yaşanmaması için kavşağa ışıklı ikaz sistemi veya başka önlemlerin alınmasını talep etti. - DENİZLİ