Denizli'de kontrolsüz kavşakta kaza: Bir kişi yaralandı

Denizli'de kontrolsüz kavşakta yavaşlamadan karşıya geçmeye çalışan hafif ticari araç, seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşakta yavaşlamadan karşıya geçmeye çalışan hafif ticari araç ile diğer yönden gelen otomobil, geçiş üstünlüğü kuralına uyulmaması nedeniyle kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda bir kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ola yerindeki ilk müdahalesinden ardından yaralı şahıs ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir eden otomobile ara sokaktan kontrolsüz ve süratli çıkan hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ