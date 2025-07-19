Denizli'de Kontrolsüz Kavşak Kazası: Bir Yaralı

Denizli'de Kontrolsüz Kavşak Kazası: Bir Yaralı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen bir otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen otomobile Manisa-Denizli Karayolu istikametinde seyir eden başka bir otomobil çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesi Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acısı Mevki Buldan Kavşağından dönmek isteyen 34 HH 6776 plakalı otomobile, Manisa-Denizli Karayolu istikametinden gelen 20 RE 003 plakalı otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle kavşaktan dönmek isteyen 34 HH 6776 plakalı otomobil takla tarak ters döndü. Kazada Manisa-Denizli Karayolu istikametinden gelen 20 RE 003 plakalı otomobil sürücüsü İ. D. kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı İ. D. olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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