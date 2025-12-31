Haberler

Karşı şeride geçen otomobil şarampole yuvarlandı

Güncelleme:
Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçtikten sonra şarampole yuvarlandı. Araç hurdaya dönerken, yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serinhisar ilçesi Denizli-Antalya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil, Denizli istikametinden Antalya yönüne seyri halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride savrularak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan araçta bulunan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
