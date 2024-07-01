Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptı.

Kaza, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ