Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptı.

Kaza, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Denizli Güvenlik Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title