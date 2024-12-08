Denizli'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarparak Durdı, 2 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan araç refüje çıkıp, ağaca çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde, Ali Marım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüje çıktı, ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, araçta sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada büyük maddi hasar oluşan araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ