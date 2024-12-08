Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı
Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Radarda olağandışı hareketler

Denizli'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarparak Durdı, 2 Yaralı

Denizli'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarparak Durdı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüje çıktıktan sonra ağaca çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan araç refüje çıkıp, ağaca çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde, Ali Marım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüje çıktı, ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, araçta sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada büyük maddi hasar oluşan araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
img

Devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler tek bir cümle sarf etti
img

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.