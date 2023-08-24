Denizli'de kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada genç kız öldürüldü

Denizli'de akraba iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, markete sığınan kişiyi korumaya çalışan genç kızın öldürüldüğü cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi. Kız arkadaşının araçtan getirdiği pompalı tüfekle, çeyiz parası için çalışan Merve'yi öldüren katil, 'İstemeden oldu, pişmanım' dedi.

Denizli'de akraba iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, markete sığınan kişiyi korumaya çalışan genç kızın öldürüldüğü cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi. Kız arkadaşının araçtan getirdiği pompalı tüfekle, çeyiz parası için çalışan Merve'yi öldüren katil, "İstemeden oldu, pişmanım" dedi.

20 Ağustos'ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkla buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., olay yerinden kaçarak meydandaki bir markete sığındı. İddiaya göre, kız arkadaşı Buse K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar (25) ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Yanlışlıkla olmuş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Yusuf S., kız arkadaşı Buse K. ve olay anında yanlarında bulunan Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ile Tolga G. saklandıkları farklı adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının hakların ek gözaltı kararı aldırdığı şüpheliler, bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin oluşturduğu koridordan adliye binasına alınan şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Tartışmayla hiç bir alası olmayan masun bir insanı öldüren cinayet zanlısı Yusuf S., adliyeye girerken kendisine yöneltilen sorulara, "İstemeden oldu, pişmanım" diyerek cevap verdi. Şüphelilerin savcılık sorusunun ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. - DENİZLİ