Denizli'de Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Öldürülen Genç Kız Beyaz Gelinlikle Uğurlandı

Denizli'de iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken öldürülen 25 yaşındaki Merve Acar, son yolculuğuna tabutunun üzerine örtülen beyaz gelinlikle uğurlandı. Merve'nin çalıştığı markete sığınan yaralının tedavisinin sürdüğü, silahlı saldırgan ile birlikte gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'ndeki bir parkta buluşan Hasan S. (25) ile görüşmeye 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen akrabası Hasan S. (25) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıtı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerinden kaçan Hasan S., meydandaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle markete içerisine kadar takibini sürdüren Yusuf S. (26), market çalışanı Merve Acar'ın (25) arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Pamukkale'ye bağlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette çalışan ve aynı zamanda muhtarın baldızı olduğu öğrenilen Merve Acar'ın ölüm haber ailesi ve tanıdıklarını yasa boğdu. Adli tıp morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Merve Acar cenazesi, Keskin Camisinde ikinci namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığında son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Tabutunun üstüne hayalini kurduğu beyaz gelinlik ve kırmızı duvak örtülen genç kıza karşı son görevlerini yerine getiren ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olmadığı cenazede duygusal anlar yaşandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de cenazeye katılarak ailenin acısını paylaştı.

"Çok iyi bir insandı"

Markette yaşanan olayları anlatan Mustafa Keseroğlu, "Dün akşam saatlerinde iki kişinin arasında geçen bir kavga sonuç bir kişi markete sığınıyor. Markete sığınan kişi, Merve'nin arkasına geçiyor. Diğer kişi ise ateş ederek iki kişiyi vuruyor. Vefat eden kişi tanıdığımız esnafımızın baldızı oluyor. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Merve Acar'ın önüne siper olduğu Hasan S.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, iki kez kalbi duran şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından yapılan geniş çaplı araştırma sayesinde farklı adreslerde gözaltına alınan saldırgan Yusuf S. ve olay anında yanında bulunan arkadaşları Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Tolga G.'nin ise sorgularının devam ettiği, ifade işlemelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.

Öte yandan, Merve Acar'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından markette yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde saldırı sonrası markette yaşanan panik anları ile ambulansa alınan ağır yaralı genç kıza kalp masajı yapıldığı anlar yer aldı. - DENİZLİ