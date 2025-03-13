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Denizli'de Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonucu 19 yaşındaki Alperen Karaca, bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili şüpheli Enes Ali H. tutuklandı.

Denizli'de kız meselesi yüzünden telefonda yaşadıkları sözlü tartışmanın ardından randevulaşarak buluştukları parkta Alperen Karaca'yı (19) göğsünden bıçaklayarak öldüren ve olay yerinden kaçan şüpheli tutuklandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen Karaca (19) ve Enes Ali H. (19) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Telefon konuşmasıyla başlayan sözlü tartışmanın ardından ortak buluşma noktası belirledi. Yanlarına arkadaşlarını da alan gençler, Çamlık Parkı'nda buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine yanında bıçakla gelen Enes Ali H., Alperen Karaca'yı bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Alperen Karaca kaldırıldığı hastanede doktorların yoğun müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı incelemeler ve çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçan Enes Ali H. yakalandı. Karakolda ki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan Enes Ali H. cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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