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Denizli'de Kız Arkadaşıyla Tartışan Uzman Çavuş 5 Araç ve Çöp Konteynerini Kundakladı

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Denizli'de bir uzman çavuş, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrasında 1'i sevgilisine ait olmak üzere 5 araç ve çöp konteynerlerini yanıcı madde ile kundakladı. Olay sonucunda itfaiye ekipleri tarafından yangınlar söndürüldü ve şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de kız arkadaşıyla tartışan uzman çavuş, 1'i sevgilisine ait olmak üzere 5 araç ve çöp konteynerlerini yanıcı madde ile kundakladı.

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde art arda Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal Mahallelerinde araç ile çöp konteynerleri ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri; mahallelerde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif araç ve bazı çöp konteynerlerindeki yangınları kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde araçların yanıcı maddeler ile kundaklandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde araçların yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İbrahim G. (29) olduğu belirlendi.

Denizli'de görev yaptığı olarak görev yaptığı belirlenen İbrahim G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen İbrahim G.'nin emniyetteki ifadesinde, kız arkadaşıyla tartıştığını dile getirerek bu gerekçe ile önce kız arkadaşının motosikletini ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Denizli Olaylar Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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