Denizli'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki kereste deposunda çıkan yangın, iş yeri sahiplerinin dükkanı kapatmasının ardından kimsenin yaralanmadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli (İHA) –Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir kereste deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İş yeri sahiplerinin işyerini kapattıktan sonra başlayan yangında, içeride kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 Sokakta faaliyet gösteren kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri sahiplerinin işyerini kapattıktan sonra başlayan yangında, içeride kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol etti. Yangın sonucu kereste deposunda maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
