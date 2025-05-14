Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

Denizli'de Kenevir Eken Şüpheli Gözaltına Alındı

Denizli'de Kenevir Eken Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesine yasa dışı olarak kenevir fidesi diken Y.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İçinde 80 kök Hint keneviri fidesi bulunan bahçesiyle ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesine sebze yetiştirir gibi kenevir fideleri diken şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı ekim yaptığı iddia edilen Y.A. isimli şüpheli takibe alındı. Alınan arama kararına istinaden Y.A.'nın Çaybaşı Mahallesi'ndeki ikametinde ve çevresinde yapılan aramalarda, toprağa yeni dikilmiş 80 kök Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri sökülerek imha edilirken, bahçesine sebze yetiştirir gibi uyuşturucu yapımında kullanılan bitkinin dikimini yapan şüpheli Y.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.