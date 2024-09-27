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Denizli'de Keçi Sürüsüne Silahlı Saldırı: 10 Hayvan Telef Oldu

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Denizli'de çoban Halil Kocabıyık'a ait keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda 10 keçi telef oldu. Saldırı sonrası büyük üzüntü yaşayan çoban, gebe olan hayvanlarının katledilmesine tepki gösterdi ve yetkililerden yardım talep etti.

10 keçisi tüfekle vurulan çoban: "Ne istediniz gebe hayvanlarımdan"

DENİZLİ - Denizli'de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. 10 keçisi telef olan sürü sahibi, "Ne istediniz gebe hayvanlardan. Benim içim yandı, Allah'ta onların içlerini yaksın" dedi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Naldöken mevki ile Tavas ilçesi Çakıroluk mevkileri arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halil Kocabıyık'a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.

Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Keçileri telef edilen sürü sahibi Halil Kocabıyık, içinin yandığını ifade ederek, "Bunlar benin dağda baktığım keçilerim. Hepsini katletmişler. Şu an 10 tane ölü keçim var. Yaralıların sayısını da bilmiyorum. Keçilerimi topluyorum. Özellikle av tüfeğiyle gelip, tek tek avlamışlar. Yol boyu her yerde bir tane keçim yatıyor. Benim içim yandı. Ne istediniz hayvanlarımdan, hepsi de 2 aylık gebeydi. Ne istediniz gebe hayvanlardan. Benim içim yandı, Allah'ta onların içlerini yaksın. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Denizli'de Keçi Sürüsüne Silahlı Saldırı: 10 Hayvan Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Hayvan Hakları Güvenlik 3-sayfa Denizli Tarım Çevre Yaşam Suç

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