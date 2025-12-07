Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi; 1 ölü

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucunda sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; etkili yağış sonucu seyir halindeki Osman Ateş (58) idaresindeki 20 PN 647 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri uçuruma uçan otomobilin içinde Osman Ateş'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Osman Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ