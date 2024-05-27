Denizli'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selda Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen SUV araç ile seyir halindeyken Şükrü Eskin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ise çarpıştı. Kaza sonucu Acar SUV aracıyla birlikte yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri Şükrü Eskin'inin kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Eskin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Durumu ağır olan Ayşe Eskin, eşi Şükrü Eskin ve Ayşe Acar sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayşe Eskin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan iki sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ