Üye Girişi
Haberler

Denizli'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selda Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen SUV araç ile seyir halindeyken Şükrü Eskin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ise çarpıştı. Kaza sonucu Acar SUV aracıyla birlikte yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri Şükrü Eskin'inin kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Eskin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Durumu ağır olan Ayşe Eskin, eşi Şükrü Eskin ve Ayşe Acar sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayşe Eskin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan iki sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acıpayam Denizli Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi 'Çözüm kısırlaştırma' diyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor

 'Lig'in en iyi antrenörü benim' diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title