Denizli'de Kaynak Yaparken Yangın Çıktı

Denizli'de ormanlık alanın içinde bağ evi bulunan bir vatandaş kaynak yaparken, kıvılcımların etkisiyle yangın meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipleri alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alanın içinde bağ evi olan bir vatandaş kaynak yaparken, kaynaktan çıkan kıvılcımlar alanda bulunan kuru otlara sıçradı. Hızla yayılan yangın bölgede bulunan hurdalara tutuşturdu. Vatandaşın kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın hızla büyüdü. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen orman ve itfaiye ekipleri, bahçede çıkan yangının ormana sıçramaması için yoğun çalışma başlattı. Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. - DENİZLİ