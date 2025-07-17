Denizli'de Kayıp Teknik Direktör İçin Arama Başlatıldı

Denizli'de 5 gün önce evlenen Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar'dan 2 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü düğün yaparak dünya evine girdi. Yeni evlenen teknik direktör, Salı günü aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi.

Durumdan şüphelenen eşi, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Acar'dan 2 gündür haber alınamaması üzerine ailesi ve yakın çevresi büyük endişe yaşamaya başladı. Acar'ın bulunması için kolluk kuvvetlerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı ancak şuana kadar teknik direktörle ilgili bir ize ulaşılamadığı bildirildi. - DENİZLİ