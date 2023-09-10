Denizli'de Kayıp Kadın Arama Çalışmaları Başladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde ikamet eden Neslihan Akhan'dan 2 gündür haber alınamazken, jandarma ekipleri her yerde arama çalışması başlattı.

Çameli'nde ikamet eden Neslihan Akhan (28), Cuma günü sabah saatlerinde evden çıktı. Eve dönmeyen Akhan için yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar sonrasında bölgede ekiplerce çalışma başlatıldı. Dün gece Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi Kasaplar Işıkları olarak bilinen yerde görüldüğü belirtilen 3 çocuk annesi ve eşinden ayrılan Akhan için her yerde arama çalışması hız kesmeden devam ediyor. - DENİZLİ